Attentato contro Shinzo Abe: da Draghi a Macron, la reazione dei leader del mondo

Roma – Leader mondiali sotto shock dopo l’attentato contro l’ex premier giapponese Shinzo Abe (leggi qui). “Il governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicina ad Abe e al popolo giapponese in questo momento drammatico”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un tweet postato sul profilo ufficiale di Palazzo Chigi.

Emmanuel Macron si dice “profondamente scioccato dall’attacco atroce”. “I pensieri vanno alla famiglia e ai cari di un grande primo ministro”, scrive su Twitter il presidente francese, aggiungendo che “la Francia è al fianco del popolo giapponese”.

“Assolutamente inorridito e addolorato nell’apprendere dell’attacco spregevole a Shinzo Abe. I miei pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, scrive Boris Johnson su Twitter dopo la sparatoria contro l’ex premier giapponese.

“Profondamente scioccato dall’attacco efferato contro Shinzo Abe, mentre si rivolgeva agli elettori. I miei pensieri vanno a lui e alla sua famiglia. La Nato è al fianco del popolo del nostro stretto partner, il Giappone, e del premier Fumio Kishida”, si legge nel post su Twitter del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

“Siamo in attesa di notizie dal Giappone. Questo è un momento molto, molto triste”, ha affermato il segretario di Stato americano, Antony Blinken aggiungendo: “I nostri pensieri, le nostre preghiere, sono per lui, per la sua famiglia, per i giapponesi”, ha aggiunto.

“Profondamente addolorato per l’attacco al mio caro amico Abe Shinzo. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per lui, per il popolo del Giappone”, è il messaggio del premier indiano, Narendra Modi, su Twitter. (fonte Adnkronos)