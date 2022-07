Il Papa a Matera il 25 settembre per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale

Città del Vaticano -Papa Francesco sarà a Matera domenica 25 settembre (il giorno prima si recherà per qualche ora ad Assisi per partecipare all’evento “Economy of Francesco” leggi qui) per la conclusione del 27mo Congresso Eucaristico Nazionale. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, che ha reso noto il programma della visita.

Il decollo dall’eliporto del Vaticano è previsto alle 7, l’arrivo alle 8:30 nello Stadio comunale XXI Settembre a Matera. Il Pontefice sarà accolto dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, da monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina; da Vito Bardi, presidente della Regione Basilicata; da Sante Capponi, Prefetto di Matera; da Domenico Bennardi, sindaco di Matera e da Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera. Immediato trasferimento in auto in Cattedrale, dove alle 9 si svolgerà un incontro con i profughi e i rifugiati (il 25 settembre è infatti ricorre anche la 108ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato).

Alle 10 è prevista in piazza Matteotti la celebrazione eucaristica per la conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale. Al termine il Papa raggiungerà la Mensa della Fraternità intitolata a “Don Giovanni Mele” in Via Giacomo Racioppi. Il decollo da Matera è previsto alle 12:30, l’arrivo in Vaticano alle 14.

Le Chiese in Italia “esprimono profonda gratitudine al Santo Padre che, domenica 25 settembre, sarà a Matera per la conclusione del XXVII Congresso Eucaristico Nazionale. Ringrazio Papa Francesco che condivide con noi una tappa decisiva del nostro Cammino sinodale: ritrovarsi intorno a Gesù, gustare il pane della sua presenza. Camminare con Lui ci fa camminare insieme tra noi e con i tanti pellegrini della vita, che sono i nostri compagni di viaggio”, il commento del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e neo presidente della Cei.

“L’appuntamento – aggiunge Zuppi – sarà anche occasione per rilanciare l’attualità del messaggio del Concilio Vaticano II, alla vigilia del 60esimo anniversario della sua apertura. Vogliamo rivivere la ’sobria ebrezza’ di quella Pentecoste e gustare la bellezza dell’Eucaristia, fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, che genera e rigenera la comunità cristiana e la apre al mondo. Se condividiamo il pane del cielo, come non condivideremo quello terreno?, si chiedeva il Cardinale Lercaro”.

L’appuntamento, che si terrà dal 22 al 25 settembre nella “città dei Sassi” sul tema “Torniamo al gusto del pane. Per una Chiesa eucaristica e sinodale”, è parte integrante del Cammino sinodale e richiama le dimensioni della comunione, della partecipazione e della missione, in un’ottica di conversione ecologica, pastorale e culturale. Le giornate che precederanno l’arrivo di Papa Francesco saranno, infatti, scandite da momenti di celebrazione, da testimonianze, da gesti significativi che aiuteranno a leggere il tempo presente e permetteranno di lanciare un messaggio di speranza e di pace.

“Tornare al gusto del pane – sottolinea il cardinale – assume un valore ancora più profondo in un momento in cui le pandemie del Covid e della guerra ci chiedono di spezzare il pane dell’amore, specialmente con quanti si trovano in situazioni di fragilità e povertà”. “Aspettiamo Papa Francesco a Matera a braccia aperte e fin d’ora – conclude il presidente della Conferenza episcopale italiana – ci prepariamo a questo incontro con la preghiera”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte