Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Il fronte di origine nord atlantica giunto la sera giovedì sul Triveneto si porterà rapidamente verso sud nel corso di venerdì, interessando le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali con fenomeni anche violenti, accompagnati da grandine e nubifragi. Nel loro movimento da nord a sud i fenomeni più intensi si sposteranno tra notte e mattino dalle regioni del medio Adriatico al Sud peninsulare, nel pomeriggio si concentreranno al Meridione iniziando però ad esaurirsi da nord. Si libereranno fin da inizio giornata i cieli del Nord Italia e del medio-alto Tirreno, per l’allontanamento del fronte verso latitudini più meridionali.

METEO VENERDI’ 08 LUGLIO. A causa del forte contrasto termico tra l’aria relativamente più fresca in afflusso dalle latitudini settentrionali e quella molto calda preesistente si genereranno temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandine, nubifragi e improvvisi colpi di vento nelle zone interessate dal transito del fronte. L’ingresso di correnti più fresche che spingeranno il fronte verso sud sarà causa di una diminuzione delle temperature sensibile sulle nostre regioni centro-meridionali, fino a 8/10°C sul medio Adriatico e sul Meridione. In particolare, al Nord: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, salvo la presenza di innocue nubi diurne sulle Alpi. Temperature in lieve calo, massime tra 29 e 33. Al Centro: Instabile nella notte con rovesci e temporali più diffusi su interne e Adriatiche, soleggiato in giornata salvo locali piogge sull’Abruzzo. Temperature in calo, massime tra 26 e 32. Al Sud: Instabile con rovesci e temporali localmente intensi su gran parte delle regioni peninsulari. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: fronte freddo in rapido transito nel corso della notte, con instabilità diffusa su Umbria e Lazio (specie centro-orientale) e isolatamente sui settori centro orientali della Toscana; precipitazioni a carattere di rovescio o temporale anche intense, associate a puntuali grandinate più probabili sul medio-basso Lazio. Rapido miglioramento ovunque già al mattino, per una giornata in prevalenza soleggiata salvo qualche annuvolamento pomeridiano sui settori appenninici e isolati spunti piovosi o brevi temporali sul basso Lazio. Temperature in massime in calo. Venti a tratti sostenuti di Grecale.

Commento del previsore Lazio

Progressiva inversione di rotta nella giornata di giovedì, complice il transito in quota di fresche correnti atlantiche che favoriranno la formazione di temporali tra pomeriggio e sera nei settori interni e lungo l’Appennino; in particolare saranno coinvolte la Toscana centro-orientale, buona parte dell’Umbria e il Lazio interno, Previste precipitazioni localmente intense, puntualmente anche a carattere grandinigeno, accompagnate da forti colpi di vento! Segue un venerdì notte ancora instabile specie tra Umbria e Lazio, per il rapido transito del fronte freddo che porterà temporali localmente intensi; tendenza ad ampie schiarite ovunque già dal mattino, per una giornata in prevalenza soleggiata, salvo qualche nota instabile pomeridiana sul basso Lazio. Temperature in calo con venti moderati-tesi in rotazione dai quadranti Nordest. Segue un weekend con sole prevalente, salvo qualche annuvolamento diurno confinato su entroterra e Appennino con possibilità per note instabili pomeridiane nella giornata di domenica.

(Fonte: 3B Meteo)

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.