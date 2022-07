Minturno, armato di coltello cerca di rapinare una persona: arrestato

Minturno – Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

In particolare, i militari della Sezione Radiomobile hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un 31enne di Minturno, ritenuto responsabile di tentata rapina, effettuata con un coltello a serramanico, ai danni di una persona cui voleva sottrarre il borsello.

Il tempestivo intervento dei militari dell’arma ha evitato che il reato fosse portato a compimento. Il coltello a serramanico è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato associato presso la casa circondariale di Cassino.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

