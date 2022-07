Pedofilia nella Chiesa, il Papa: “C’è resistenza, ma seguo la via della tolleranza zero”

Città del Vaticano – Nella lotta alla pedofilia nella Chiesa “c’è resistenza ma ogni volta c’è più coscienza che questa è la strada”. A dirlo è il Papa in una intervista alla Reuters, rispondendo ad una domanda sugli abusi sessuali nella Chiesa e in particolare sulle resistenze che in alcuni casi si incontrano a livello locale nell’applicazione delle misure contro gli abusi.

“La Chiesa – ha detto Bergoglio – ha cominciato la tolleranza zero lentamente, ed è andata avanti. Su questo credo che sia irreversibile la direzione presa. È irreversibile. Oggi questo è un problema che non si discute”. Francesco ha poi ricordato la suddivisione del Dicastero per la Dottrina della Fede in due sezioni, dedicandone una ai processi sugli abusi e ha commentato: “Le cose stanno andando bene”.

“Tolleranza zero” da parte della Chiesa contro gli abusi, ha ribadito il Pontefice, elogiando il lavoro del cardinale di Boston e della Commissione per la tutela dei minori: “E qui, chapeau al cardinale ÒMalley, che è un coraggioso, quest’ uomo. Lui ha il coraggio da cappuccino, proprio, un grande uomo. E anche la commissione per la tutela dei minori, che sta lavorando bene, adesso con padre Small, che è un altro coraggioso, lui lavora bene. Io appoggio totalmente questo”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

