Roma – Sono circa 150 al momento gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma dalla mezzanotte di oggi per danni dovuti alle piogge ed al vento.

Principalmente si tratta di alberi e rami pericolanti, rimozione di cornicioni o tegole, verifiche di insegne, pali pericolanti.

Foto 3 di 3





Le zone maggiormente interessate riguardano i Castelli Romani, il quadrante sud della Capitale, la zona di Guidonia e la parte nord del litorale. In via del Torraccio di Torrenova si sta ancora lavorando con l”autogrú per la rimozione di una ringhiera pericolante investita da una batteria di pannelli fotovoltaici disancorati dalla sede probabilmente a causa del forte vento.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link