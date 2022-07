Spagna ’82: l’11 luglio la Coppa del Mondo esposta alla Federcalcio

Roma – A 40 anni dalla finale di Spagna 1982 fra Italia e Germania Ovest, la partita che laureò gli azzurri campioni del mondo per la terza volta, la Figc ha deciso di esporre il trofeo conquistato dalla Nazionale azzurra nel portico di via Gregorio Allegri, a Roma, sede della Federazione.

Un’iniziativa per celebrare insieme a tutti gli italiani un momento di gioia e di orgoglio nazionale, ma soprattutto un evento che ha aperto una nuova epoca e diventato caposaldo della storia recente del nostro Paese.

Immagini che resteranno per sempre nel cuore degli italiani, dall’urlo di Marco Tardelli dopo il gol del 2-0 ai tedeschi, alle reti capolavoro di Paolo Rossi che hanno portato l’Italia in finale, all’esultanza del presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Quella Coppa conquistata nella notte di Madrid, in un ‘Santiago Bernabeu”gremito di gente, sarà dunque esposta – e visibile a tutti coloro che vorranno rendere omaggio all’Italia del 1982 – lunedì 11 luglio dalle ore 9 alle ore 18 nel portico di via Gregorio Allegri, accanto all’ingresso della Figc. (Ansa)

