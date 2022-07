Tarquinia, il pianista Alessandro Bravo in concerto per “Aperijazz al tramonto”

Tarquinia – Con il concerto del pianista Alessandro Bravo prende il via il 10 luglio, alle 20,30, nella suggestiva terrazza di piazza Giuseppe Mazzini, a Tarquinia, la rassegna “Aperijazz al tramonto” organizzata dal ristorante Arcadia. Bravo, che per l’occasione si esibirà in trio, inizia la carriera artistica nel 1998, vincendo la borsa di studio ai corsi invernali di Siena jazz. Ha suonato in prestigiose rassegne come Umbria jazz, Villa Celimontana (Roma), Jazz in allen (Monaco), Casa del jazz (Roma), Tokyo jazz festival, e in importanti jazz club quali Alexander Platz (Roma), Lapalma (Roma), Music Inn (Roma), La Fontaine (Parigi), Jazzhaus (Heidelberg) e Auditorium Parco della Musica Roma.

Ha al suo attivo nove dischi di cui uno registrato dal vivo da radio all’European jazz contest di Bruxelles. Ha suonato con Aldo Bassi, Fabrizio Bosso, Ettore Fioravanti, Paolo Fresu, Maurizio Giammarco, Andy Gravish, Joy Garrison, Gabriele Mirabassi, Antonello Salis, Miroslav Vitous e Francesco Bearzatti. Alcune sue incisioni sono state pubblicate in prestigiose compilation e sono state trasmesse da radio italiane e internazionali. È titolare di cattedra jazz al conservatorio “Nicola Sala” di Benevento e docente di pianoforte jazz al conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia. Per informazioni sul concerto è possibile chiamare allo 0766 855501 o al 348 2526330.

