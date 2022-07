Troppo caldo per le botticelle: il Tar dà ragione al Campidoglio e conferma lo stop

Roma – A seguito dell’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri n. 107 del 24 Giugno 2022, con cui si sono disposti divieti di circolazione delle botticelle nelle giornate caratterizzate da ondate di calore di livello 2 e 3, estendendo l’orario dalle ore 11 alle 18 a tutela del benessere dei cavalli, i vetturini hanno presentato al TAR del Lazio un’impugnazione di tale Ordinanza e la contestuale richiesta di misure cautelari sino alla convocazione della Camera di Consiglio fissata il 4 agosto prossimo venturo.

Il Dipartimento Tutela Ambiente capitolino comunica che in data 27 giugno 2022 il TAR, con il decreto n.7375, ha respinto la domanda di applicazione delle misure cautelari e quindi di sospensiva delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Sindaco, presentata dai vetturini.

Il Decreto del TAR, dunque, nelle motivazioni del respingimento delle istanze dei vetturini, conferma la validità dei criteri che hanno motivato i divieti disposti dall’Ordinanza Sindacale a tutela dei cavalli, che si sono basati sulle ricerche dell’ISPRA sul fenomeno delle isole di calore cui Roma è particolarmente soggetta, quindi includendo ulteriori parametri a quelli della temperatura, quali il tasso di umidità, la ventilazione e l’irraggiamento solare.

“Siamo assolutamente soddisfatti della risposta del Tar sulla richiesta di sospensiva dell’ordinanza emanata da Roma Capitale a tutela della salute dei cavalli per la stagione estiva. – affermano Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro, Capogruppo e Consigliere delegato per Città Metropolitana all’Ambiente e alla Tutela degli Animali della Lista Civica Gualtieri Sindaco – Il tribunale dà, così, ragione alla nostra Amministrazione, la cui azione mira a mettere avanti prioritariamente le esigenze e il benessere degli animali. È inammissibile pensare di far rischiare la vita ai cavalli con queste temperature solo per fini commerciali. La sentenza del Tar rappresenta un segnale molto importante della giustizia amministrativa che ci lascia ben sperare per il futuro sulla possibilità di una regolamentazione definitiva e articolata che disciplini una volta per tutte le botticelle a salvaguardia del benessere dei cavalli. Come Lista Civica Gualtieri porteremo nei prossimi mesi, e comunque prima della prossima stagione estiva, una modifica definitiva del regolamento sulle botticelle che veda la tutela dei cavalli al primo posto così da non dover ricorrere ogni anno a un’ordinanza ad hoc”, concludono Trabucco e Ferraro.

