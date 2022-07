Truffa ai danni della Fifa: assolti Platini e Blatter

Michel Platini e l’ex presidente della Fifa, lo svizzero Sepp Blatter, sono stati assolti dall’accusa di truffa a danno della Fifa.

Il Tribunale penale federale di Bellinzona non ha accolto le richieste della pubblica accusa che, lo scorso 15 giugno, aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi di reclusione (con la sospensione della pena).

Platini, 67 anni, ex presidente UEFA, era accusato di aver “percepito illegalmente, a spese della FIFA, il pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri” (1,8 milioni di euro) da parte di Blatter, 86 anni. (Ansa)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.