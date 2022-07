Esercitava abusivamente la professione di dentista: “beccato” dal Nas di Latina

Aprilia- Nei giorni scorsi, nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo e degli illeciti commessi in materia di professioni sanitarie, i Carabinieri del N.A.S. di Latina, a conclusione di un’articolata attività investigativa, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Latina, nei confronti di uno studio dentistico sito nel Comune di Aprilia (LT), all’interno del quale operava, abusivamente, un odontotecnico.

Le indagini del NAS, infatti, hanno permesso di individuare un falso dentista che, in assenza di qualsiasi titolo accademico, effettuava pratiche odontoiatriche su ignari pazienti. Al termine dell’attività il falso dentista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato punito dall’art. 348 del codice penale, per esercizio abusivo della professione odontoiatrica. E’ stato sequestrata, inoltre, la sala odontoiatrica e tutte le attrezzature e strumentazioni presenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

