Incendio alle Salzare, l’automezzo dei pompieri preso a sassate

Ardea – Il complesso residenziale Lido delle Salzare ancora una volta protagonista della cronaca nera di Ardea. Le vittime sono i vigili del fuoco di Pomezia, aggrediti durante un’operazione nel comune rutulo.

Ignoti avrebbero lanciato un enorme masso di granito sul vetro dell’automezzo dei pompieri, intenti a spegnere le fiamme dell’ennesimo incendio di rifiuti della zona. Un atto di vandalismo che sarebbe potuto sfociare in una tragedia.

Roghi tossici, discariche e occupanti abusivi, criminalità: tutto questo è l’area delle Salzare, dove la violenza e l’illegalità sono all’ordine del giorno. In estate poi divampano incendi ogni settimana. L’ultimo è stato proprio quello di due giorni fa, nell’area archeologica del Castrum Inui (leggi qui), dove i vigili di Pomezia hanno subito il vile atto da parte di ignoti. Intanto i cittadini che risiedono legalmente nella zona non si sentono al sicuro e sperano in azioni concrete da parte del nuovo sindaco Fabrizio Cremonini.

Brugnolo (Lega): “Solidarietà ai Vigili del Fuoco di Pomezia”

“Esprimo piena solidarietà ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia per la vile aggressione subita in zona Salzare ad Ardea”. Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.

“Mentre era in corso un intervento per sedare un incendio, il mezzo dei VV.FF. è stato colpito da un enorme masso di granito che ha arrecato diversi danni. È stata una fortuna che nessuno dei pompieri impegnati nell’operazione sia stato colpito”.

“Ciò che è accaduto nei pressi del residence Lido delle Salzare è un atto grave che denota il forte degrado in cui versa tutta quell’area che dovrà essere bonificata al più presto. Per questo chiediamo l’intervento delle forze dell’ordine che, con un presidio fisso e coadiuvati da un sistema di video sorveglianza, possano non solo a individuare i responsabili degli eventuali reati ma anche prevenire l’aggravarsi di una situazione di degrado già molto preoccupante”.

