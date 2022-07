L’appello di Demos Fiumicino: “No all’eliminazione dei parcheggi davanti al Comune”

Fiumicino – “Da tempo abbiamo sollevato il problema de parcheggi nella zona adiacente al Comune. Più volte, per agevolare i cittadini che si recano presso il Comune, abbiamo proposto una diversa gestione degli stessi“. Così, in una nota stampa, Maurizio Ferreri, capogruppo di Demos Fiumicino.

“Come Democrazia Solidale, – si legge nella nota – siamo convinti che in un’area dove sono presenti tanti uffici comunali compreso quello della Fiumicino Tributi e della Polizia Locale e anche molte attività commerciali, i parcheggi sono e rimangono un servizio essenziale. Per questo motivo, nei primi anni di governo, l’Amministrazione Comunale sempre in Piazza Generale C.A. dalla Chiesa, ha destinato a parcheggio un’area comunale edificabile.

Anche noi siamo convinti che sul territorio esiste la necessità di creare verdi spazi comuni e come sollecitato più volte. Per questo chiediamo la riqualificazione delle aree verdi comunali che si trovano solo a poche centinaia di metri, da dove in questi giorni hanno iniziato i lavori di un progetto peraltro neanche discusso nella Commissione preposta”.

