Massacra e uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere: 15enne in manette

Chieti – E’ stato aggredito dal nipote ed è morto questa mattina, 09 luglio 2022, presto, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, il 78enne di Bucchianico (Chieti) aggredito ieri pomeriggio dal nipote di 15 anni, ora agli arresti.

L’uomo era arrivato al Pronto soccorso in condizioni gravissime, con il volto tumefatto, con fratture al viso, maxillo-facciali e con le costole rotte, risultato del pestaggio. L’aggressione è avvenuta ieri intorno alle ore15, nella villetta di famiglia. L’adolescente, pare rimproverato dai nonni, con i quali vive, perché stava troppo al telefono, ha prima cominciato a discutere e poi ha scatenato la sua furia contro il nonno. Lo ha massacrato colpendolo a ripetizione con una sedia e con un pezzo dell’aspirapolvere, fino a ridurre l’anziano in fin di vita. E’ stata la nonna a chiedere aiuto, alle forze dell’ordine e ai soccorritori del 118.

All’arrivo dei carabinieri di Chieti il minorenne, scosso e agitato, si è barricato in casa, nella sua camera da letto, e c’è voluto tempo per convincerlo ad uscire. E’ stato arrestato per tentato omicidio e ora dovrà rispondere di omicidio. Lo studente, scioccato per l’accaduto e che pare abbia problemi psicologici, forse derivanti da un disagio adolescenziale, si trova in ospedale a Chieti, dove è stato portato in ambulanza, sotto osservazione e piantonato dai militari. (Fonte: Adnkronos)

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.