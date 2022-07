Omicidio Shinzo Abe, il Papa: “Un atto insensato, sono vicino al popolo giapponese”

Città del Vaticano - Papa Francesco ha inviato un telegramma di cordoglio per l'assassinio dell'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe (leggi qui). Il Pontefice, si legge nel messaggio trasmesso a nome del Pontefice dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al nunzio apostolico in Giappone mons. Leo Boccardi, "è rimasto profondamente addolorato nell'apprendere dell'assassino" di Abe e formula "sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e al popolo del Giappone". "Sull'onda di questo atto insensato - aggiunge il messaggio -, egli prega perché la società giapponese sia rafforzata nel suo storico impegno per la pace e la non violenza". Un messaggio simile è stato postato sull'account Twitter @Pontifex:

Sono profondamente addolorato per l’assassinio dell’ex Primo Ministro del Giappone, Shinzo Abe. Offro le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo nipponico. Prego perché la società giapponese rinforzi il suo storico impegno per la pace e la nonviolenza. — Papa Francesco (@Pontifex_it) July 9, 2022

Foto © Vatican Media

