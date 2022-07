Fiumicino – Paura nella notte a Passoscuro, dove sono divampate le fiamme in piazza Salvo D’Acquisto: un furgone ha preso fuoco, coinvolgendo una serie di auto parcheggiate nelle immediate vicinanze e l’adiacente parco adibito ai bambini. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco e di due persone che hanno contribuito a domare le fiamme.

Si indaga sulle cause del rogo, che sono ancora da accertare, ma si ipotizza che si tratti di incendio doloso: “Ennesimo atto di inciviltà – ha commentato Stefano Calandra, vicecommisssario della Lega a Fiumicino, sulla sua pagina Facebook -. Non ha prezzo l’intervento di colui che gestisce il chioschetto e di colui che distribuisce il latte facendo il giro di notte, che con i secchi colmi di acqua sono riusciti a rendere effimere le fiamme“.

Foto 2 di 2



“Spero che le telecamere delle attività vicine al fatto possano aver ripreso i responsabili di tale gesto privo di educazione – conclude Calandra -. Vorrei solo rimarcare il fatto che due persone hanno messo a rischio la propria incolumità fisica, respirando il fumo nocivo. Ancora grazie!”

