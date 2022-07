World Games, karate: Angelo Crescenzo è bronzo nel kumite dei 60 kg

Conclusa la prima giornata del karate agli World Games, in scena a Birmingham (Stati Uniti) dal 7 al 17 luglio. Oggi in gara Carola Casale e Mattia Busato per il kata e, nel kumite, Angelo Crescenzo e Luca Maresca.

Ottimo il bronzo di Angelo Crescenzo, che in finale per il bronzo ha battuto il kuwaitiano Shaaban Abdullah. Carola Casale, Mattia Busato e Luca Maresca si sono invece piazzati in quinta posizione. Nel kata, Casale e Busato hanno vinto tutti gli incontri fino alla semifinale e poi, nella finalina, sono stati battuti rispettivamente da Lau Grace di Hong Kong e dallo statunitense Gakuji Tozaki. Luca Maresca, invece, nei 67 kg di kumite ha ceduto il passo al greco Xenos.

Domani sarà il turno di Silvia Semeraro che nei 68 kg di kumite cercherà di vincere il titolo dei World Games. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.