Castel Porziano, bagnante ha una crisi epilettica in acqua: salvato dai bagnini

Ostia – Momenti di paura sulla spiaggia di Castel Porziano, dove un bagnante è stato colto da una crisi epilettica mentre era in mare.

E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica 10 luglio, all’altezza del secondo cancello. L’uomo, un sessantenne, si trovava in prossimità della riva quando, intorno alle ore 16, ho avuto l’attacco.

Prontamente soccorso dai due bagnini di turno in spiaggia, l’uomo è stato condotto sulla battigia e messo in sicurezza. A giungere in soccorso del 60enne, anche un medico casualmente presente in spiaggia.

Sul posto è poi arrivata l’ambulanza, che ha condotto l’uomo in ospedale per sottoporlo a tutte le cure mediche e agli accertamenti del caso.

Già in mattinata, sempre a Castel Porziano, un’anziana signora era stata colta da un leggero malore ed era poi stata trasportata al Grassi.

“Questi episodi, sempre più numerosi, rafforzano la necessità dello storico presidio medico presso la spiaggia di Castel Porziano – commentano dalla sezione Lazio dell’Associazione nazionale assistenti bagnanti (Anab) -. Dopo il caso del kiter, soccorso dopo più di due ore (leggi qui), e quelli di oggi, cosa stiamo aspettando? Una disgrazia?”.

