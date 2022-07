Europei di calcio femminile, Piemonte: “Niente è perduto, ci crediamo fino alla fine”

Rotheram – Nonostante la sconfitta il carattere dell’Italia ha l’energia e la voglia di riscatto di Martina Piemonte. Lo dichiara la calciatrice azzurra ai microfoni di Raisport: “Quando sono entrata ero arrabbiatissima e quindi ho cercato il gol. Dobbiamo crederci sin dall’inizio, possiamo farcela”. Le parole dell’attaccante rossonera del Milan arrivano a margine di un amaro esordio agli Europei di calcio femminile in svolgimento fino al 31 luglio. L’Italia perde con la potentissima Francia e di larga misura, con un risultato pesante di 5 a 1 per le transalpine. (leggi qui)

5 gol di filato delle transalpine sulle Azzurre che non hanno potuto fare nulla, evidentemente, sulla forza delle avversarie. Hanno rialzato la testa le Donne tricolori con l’unico gol tricolore giunto proprio dalla Piemonte al 76’ del secondo tempo: “Il mio gol sicuramente ha dato morale a tutto il gruppo perché non abbiamo mollato fino all’ultimo contro una delle squadre più forti – ha detto Piemonte – lo sapevamo sin dall’inizio che la Francia era di un altro livello, ma non abbiamo mai mollato e questo mio gol ci deve dare umore e animo per le prossime due partite perché le dobbiamo vincere a tutti i costi”.

Occhi pieni di quella voglia di rifarsi, di chi conosce bene il valore di una squadra che può fare grandi cose. Martina di crede e lo mostra alla fine della partita. L’Italia è ultima in classifica momentaneamente nel Girone A e la Francia comanda già il gruppo. Ma niente ancora è deciso e la Piemonte vuole andare fino in fondo. Ha trovato il suo riscatto personale nella stagione calcistica appena terminata.

Dopo alcuni problemi fisici e il Covid avuto è arrivato il Milan a bussare alle porte del suo destino. Innamorata del calcio e ammiratrice di Ibrahimovic, suo specchio nel Milan degli uomini campioni d’Italia, Martina punta dritta al successo di questi Europei, come tutte le sue compagne di squadra.

(foto@figc.it)

