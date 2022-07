Ferrari, Charles Leclerc vince il Gran Premio d’Austria

Charles Leclerc vince il Gp d’Austria al volante della Ferrari, trionfando a Zeltweg nell’undicesimo Gp del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota monegasco precede la Red Bull dell’olandese Max Verstappen, campione del mondo e leader iridato. Terzo posto per la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Carlos Sainz, al volante dell’altra Ferrari, si ritira per un cedimento del motore mentre è in lotta per il podio.

La gara

Leclerc in avvio rimane incollato alla Red Bull del campione del mondo, scattato dalla pole position. Nel 12esimo giro il ferrarista conquista la prima posizione e la mantiene fino alla 27esima tornata, quando effettua il pit-stop. Il monegasco continua a spingere con la rossa e nel 33esimo giro mette a segno un nuovo sorpasso che vale il primato. In seconda posizione a metà gara sale la Ferrari di Sainz, con un vantaggio superiore ai 10’’ su Verstappen.

Il copione cambia nuovamente nel 49esimo dei 71 passaggi: seconda sosta ai box per Leclerc, che sfrutta la gomma più fresca e al 53esimo giro piazza un nuovo attacco vincente. La Ferrari del monegasco è prima, mentre Sainz si avvicina alla Red Bull e insidia la seconda posizione. La 58esima tornata, però, è fatale per la monoposto dello spagnolo, costretto al ritiro per il cedimento del motore. Leclerc e Verstappen archiviano la terza sosta ai box nel 59esimo giro e, divisi da 4’’, si avviano a concludere la gara con la gomma media. Verstappen attacca, Leclerc resiste e trionfa: la Ferrari vince. (Adnkronos)

(foto@ScuderiaFerrari-Twitter)

