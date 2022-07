Fiumicino – “È stata un altro successo la Notte Bianca di Fregene, la seconda di questa stagione: le forze dell’ordine stimano che oltre 20 mila persone hanno popolato le strade della località marittima fino a tarda notte”. A tracciare il bilancio della manifestazione all’indomani della Notte Bianca di Fregene, sono gli assessori Anna Maria Anselmi ed Erica Antonelli presenti in rappresentanza dell’amministrazione insieme all’assessore Alessandra Colonna. Assente il sindaco Montino, poiché positivo al Covid (leggi qui).

“Musica, spettacoli, mercatini e mostre fotografiche hanno attirato persone anche da fuori: è l’ulteriore conferma che la formula funziona – aggiunge Antonelli -. Dato ulteriormente supportato dai locali dell’area coinvolta dalla Notte Bianca che hanno registrato il tutto esaurito, in alcuni casi per la prima volta in questa stagione”.

“Una serata di cultura e intrattenimento che rappresenta anche un’occasione per le attività, sia stanziali sia su strada – prosegue Anselmi -. Un ringraziamento va alle forze dell’ordine, alla nostra Polizia Locale e alle tante volontarie e volontari che, come sempre, hanno garantito un sereno svolgimento della serata”. “Grazie, ovviamente, anche alle associazioni, alla Pro Loco di Fregene, ai produttori locali e a tutti coloro che hanno aderito alla manifestazione arricchendola ulteriormente. Il prossimo appuntamento è a Passoscuro per il 6 agosto con il concerto di Cristina D’Avena” concludono gli assessori.

