Grand Slam di judo: Bellandi e Parlati oro e argento a Budapest

Budapest – È oro per Alice Bellandi nei 78 kg ed argento per Christian Parlati nei 90 kg! Nella terza giornata di Grand Slam a Budapest di judo gli azzurri hanno fatto il “botto” entrando a tutta velocità in due finali.

La gara di Alice ha dato la dimensione delle potenzialità che possiede in questa categoria, mettendo sotto la cinese Liu Yi e poi Shori Hamada (Jpn) e Mayra Aguiar (Bra), rispettivamente oro e bronzo alle recenti Olimpiadi a Tokyo, per concludere con la finale oro vinta sull’israeliana Inbar Lanir, attualmente numero 3 nella classifica mondiale.

“Nonostante il sorteggio non proprio favorevole oggi sono riuscita a misurarmi con delle avversarie di tutto rispetto, campionesse e medaglie olimpiche. –ha commentato Alice Bellandi– Sono molto soddisfatta del percorso che mi ha portato qui, al di là del bel risultato: sto prendendo sempre più sicurezza in vista del prossimo appuntamento importante. Voglio ringraziare Antonio, Andrea, Fabrizio e Francesco che mi allenano e mi sopportano ogni giorno, Emanuele e Lelia che sono sempre disponibili a farmi allenare in ogni momento e circostanza e infine la mia ragazza e la mia famiglia che sono il mio grande supporto”.

E che dire di Christian Parlati, che si è fatto largo conquistando la finale dei 90 kg superando nell’ordine il libanese Caramnob Sagaipov, il serbo Nemanja Majdov, l’ungherese Gergely Nerpel ed il brasiliano Rafael Macedo, tutte vittorie ottenute con punti tecnici.

“È stata una bella gara: mi dispiace per la finale perché stavo bene –ha detto Christian Parlati– è stato un incontro molto tattico in cui nessuno dei due si è voluto aprire troppo e quando sono le sanzioni così non è mai bello… sono comunque soddisfatto: era importante fare bene oggi perché questo per me era un test match importante per il mondiale che è il prossimo appuntamento ma soprattutto è il mio vero obiettivo di quest’anno”.

In finale con il giapponese Sanshiro Murao l’incontro è stato molto tattico ed è stato chiuso con la penalità assegnata ad un attacco non riuscito dell’azzurro.

“Una gara pazzesca… –è il commento di coach Francesco Bruyere su Bellandi– Alice ha dimostrato una presenza disarmante, sicura e lucida sul kumikata, micidiale sugli attacchi e con una gestione dei tempi perfetta. Tutto questo contro due delle più forti atlete al mondo, la giapponese campionessa olimpica in carica e la brasiliana bicampionessa mondiale. Bravissima, inoltre, a mantenere la concentrazione nella pausa pomeridiana, senza accontentarsi dell’impresa fatta, ha disputato una grande finale vinta con netta superiorità tanto che da fuori è sembrata addirittura facile. Tutto il mondo deve preoccuparsi, Alice c’è ed è impressionante. Tantissimi complimenti al Gruppo Sportivo delle fiamme gialle e ad Antonio Ciano per il prezioso aiuto e il grande lavoro fatto”.

“Una medaglia importante quella di Christian –ha detto Raffaele Parlati, capo coach azzurro maschile- anche perché solo una settimana fa era a casa con un importante stato influenzale e quindi in una condizione fisica non ottimale”.

“Quello di Budapest è stato un Grand Slam di altissimo livello e i nostri azzurri non sono mancati -ha detto infine il Team Manager Alessandro Comi– le quattro medaglie sanno di buono e dietro a ciascuna di queste ci sono storie dal valore unico. La prima medaglia tra i grandi di Giulia strizza l’occhio a un radioso futuro, quella di Antonio è un meraviglioso riscatto, quelle di Christian e Alice presentano al mondo del judo due fuoriclasse oggi più forti di sempre. In questi tre giorni ci sono stati scontri di altissimo profilo in cui, senza alcuna paura, questi ragazzi si sono lasciati alle spalle campioni e medagliati olimpici e mondiali, mostrandosi capaci di grandi imprese. Il lavoro delle nazionali ora si farà più fitto in vista dei Campionati Mondiali del prossimo ottobre, senza tuttavia dimenticare l’ultimo Grand Prix della stagione che vedrà impegnati anche alcuni dei nostri big la prossima settimana a Zagabria”. (fijlkam.it)(foto@fijlkam)

