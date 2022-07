Ponza, “parcheggio” selvaggio delle barche nel porto: il traghetto non riesce ad attraccare

Ponza – L’arrivo del Quintino sull’isola di Ponza era previsto alle 10 e 30, ma stamattina il traghetto ha potuto ormeggiare solo alle 12. Malcontento tra i passeggeri provenienti da Formia che hanno dovuto attendere più di un’ora e mezza nel Porto dell’isola prima di poter scendere.

Il motivo? Il “parcheggio” selvaggio delle barche ormeggiate nel porto. Difficili le manovre della nave per riuscire ad ormeggiare tra le barche ancorate alla fonda nell’area portuale. Alla fine, con poco aiuto, le operazioni di ormeggio del Quintino sono andate a buon fine, seppure intanto è arrivata anche la nave da Terracina, il Carloforte, costretta alla fonda vicino allo scoglio rosso in attesa di poter entrare in porto.

