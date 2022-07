Wimbledon, Djokovic vince per la settima volta in carriera: “Posto speciale per me”

Londra – Il serbo Novak Djokovic trionfa a Wimbledon 2022 battendo l’australiano Nick Kyrgios per 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7-3) nella finale del singolare maschile dopo 3h01’. Il 35enne fuoriclasse di Belgrado, al settimo successo sull’erba londinese e al quarto consecutivo sul Centrale dell’All England Club, mette in bacheca il 21esimo titolo della carriera in un torneo del Grande Slam.

La Partita

Kyrgios mette la freccia nel quinto game, procurandosi due palle break con aggressività. Djokovic ‘collabora’ con un doppio fallo e l’australiano è avanti 3-2. La corsa prosegue grazie ad un servizio efficace: ace e vincenti arrivano con relativa continuità, Kyrgios chiude il primo set per 6-4 dopo 31’.

Djokovic, secondo un copione già visto, parte in salita e si ritrova a rincorrere. Nel quarto game del secondo set, il serbo strappa al servizio al rivale a zero e comincia la corsa. Sotto 3-5, Kyrgios si guadagna 3 pesantissime palle break ma le spreca una dopo l’altra con una sequenza di errori. Nemmeno la quarta opportunità viene sfruttata, Djokovic supera l’ostacolo e pareggia i conti: 6-3, un set pari dopo 1h10’.

Il quinto game del terzo set, sul 2-2, propone tutto il repertorio di Kyrgios, già autore di una serie di ‘tweener’, tanto per gradire. Discussioni con l’arbitro, lamentele con il proprio angolo, errori e – per finire – un paio di ace che risolvono tutto. Sul 4-4, avanti 40-0, Kyrgios spegne l’interruttore: cede 5 punti di fila – compreso un doppio fallo – e regala il break. Mentre l’australiano continua a rimproverare il suo entourage in tribuna per motivi misteriosi, Djokovic ringrazia portandosi sul 5-4 e chiudendo il terzo set per 6-4 dopo 2 ore di gioco.

Nella quarta frazione, l’equilibrio regna. I due finalisti non concedono palle break, si procede senza scossoni seguendo i turni di servizio fino al 6-5 per Kyrgios. Djokovic incappa in due errori gratuiti insoliti e spinge l’avversario a 2 punti dal set: falso allarme, 6-6 e si va al tie-break. L’australiano sbaglia un colpo dopo l’altro, si ritrova sotto 1-6. Djokovic chiude 7-3, è ancora il re di Wimbledon.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“Djokovic è una specie di dio, è difficile da battere: congratulazioni a lui e al suo team. Sono state due settimane splendide. Io e il mio team siamo un po’ stanchi, ho bisogno di un po’ di vacanza”. Così Nick Kyrgios, subito dopo la finale di Wimbledon 2022 persa contro Novak Djokovic.

“Nick, tu tornerai qui, non solo a Wimbledon ma in finale” dice Djokovic dedicando a Kyrgios le prime parole dopo aver vinto il suo settimo trofeo a Wimbledon, il quarto di fila e 21mo Slam per il serbo, a uno solo di differenza da Rafael Nadal. Trofeo vinto, svela l’intervistatrice sul prato del campo centrale dell’All England, nel giorno di anniversario del suo matrimonio: “E ora devo trovare i fiori, altrimenti sono guai…”.

“E’ difficile trovare parole di consolazione – dice rivolto ancora a Kyrgios – ma hai mostrato perché meriti di stare con i migliori al mondo, complimenti a te e a tutti. Ti rispetto tanto, sei un talento incredibile e tutto sembra andare nella giusta direzione per te: e non credevo di poter dire cose così carine su di te. E forse hai perso perché il vincitore doveva pagare la cena: non so se stasera o un’altra sera…”.

Sul suo rapporto ormai speciale con Wimbledon: “Ho perso le parole per ciò che significa questo torneo, è sempre stato e sarà sempre il posto più speciale per me, ho sempre sognato anche solo di giocare qui e ogni volta ha un significato più importante. E’ il campo più importante del mondo”. (Adnkronos)

