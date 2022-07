Ardea, l’Amministrazione uscente stila il bilancio

Ardea – L’Amministrazione uscente, a giorni dall’insediamento della nuova consiliatura, anticipa la propria azione politica di opposizione, strutturandola sull’obiettivo chiave della vigilanza attiva e propositiva.

In linea con quanto già espresso nelle ore successive alla chiusura dei seggi, oramai due settimane fa, Zito e gli uomini della sua coalizione, affermano la paternità di un importante lascito di opere realizzate ed in realizzazione, riunendole in un documento ufficiale di presentazione alla cittadinanza, che può essere visionato a questo indirizzo: Lascito alla comunità di Ardea.

