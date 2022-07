Catini: “Opere inaugurate, cantieri incompiuti, i casi eclatanti di Passoscuro. Basta con la politica dell’annuncio!”

Fiumicino – “Il taglio dei nastri è la nuova specialità olimpica in cui il sindaco e i suoi assessori sono diventati campioni. Peccato che molte delle opere inaugurate siano incompiute. Infatti molti cantieri sono fermi, se non addirittura inesistenti”. Lo afferma Massimiliano Catini di Azione Fiumicino.

“La politica dell’annuncio ha le gambe corte come le bugie rifilate ai cittadini. Per fare solo degli esempi possiamo citare il ponticello di collegamento tra Passoscuro e Maccarese (il cui cantiere è stato aperto il 14 febbraio us con una previsione di durata di 150 giorni massimo), ad oggi risulta che i lavori non siano neppure cominciati con buona pace dell’assesore Caroccia che aveva già dato la cosa per conclusa mesi fa.

Altro esempio eclatante a Passoscuro è il tema parcheggi dei residenti che l’anno passato si sono dovuti affrettare a richiedere il permesso (entro un termine brevissimo) a fronte del fatto che ad oggi non esistono ancora i parcheggi. Il paradosso è che i residenti espongono il tagliando ma non hanno spazi dedicati dove mettere le auto, mentre il Comune ha affittato spazi privati per permettere alle auto di chi arriva per la spiaggia di parcheggiare gratuitamente”.

