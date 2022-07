Civitavecchia – Tragedia sfiorata a Civitavecchia, dove è crollata un’ampia porzione di cornicione, colpendo una turista di passaggio: è quanto accaduto, ieri 10 luglio 2022, in piazza Scipione Matteuzzi. Il distacco si è verificato poco prima delle ore 13, dal palazzo che si affaccia sul piazzale della stazione ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigli del Fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17a in ausilio dell’autoscala S17, per mettere in sicurezza la zona del crollo, con un transennamento mobile lungo tutta la linea interessata sia all’interno, che all’esterno dello stabile: dall’altezza del locale affittacamere, il distaccamento è avvenuto da 10 metri lungolinea fino alla scritta “Civitavecchia”. La parte di cemento distaccatasi ha colpito una turista che proprio in quel momento stava passando lì sotto: i Vigili del Fuoco hanno assicurato la donna, che non sembrava versare in condizioni preoccupanti, alle cure del personale sanitario, che a sua volta a provveduto alle dovute medicazioni. Sul posto presenti anche i carabinieri e il Sindaco di Civitavecchia.

D’Ottavio e Vitali: “Chiusura parziale della viabilità stradale e pedonale”

Inizieranno domani, 12 luglio 2022, le opere di messe in sicurezza da parte di Rete Ferroviaria Italiana alla stazione di Civitavecchia. Dall’edificio principale si sono staccati ieri alcuni pezzi di cornicione e dai controlli dei Vigili del Fuoco sono emersi altri problemi che hanno portato alla chiusura parziale della viabilità sia stradale che pedonale.

Un sopralluogo è stato comunque effettuato dagli Assessori ai Lavori Pubblici, Roberto D’Ottavio e all’Urbanistica, Dimitri Vitali: “Non sfuggirà che c’è un progetto sul quale stiamo dialogando con Rete Ferroviaria Italiana, per la realizzazione della nuova di Civitavecchia. Il dossier sulla stazione e su altre aree di competenza del gruppo FS è sulla scrivania del sindaco Tedesco, che anche nei giorni scorsi ha partecipato ad incontri propedeutici alla partenza dei lavori, che realisticamente avverrà prima della fine dell’anno in corso. Nel frattempo tuttavia dobbiamo affrontare l’emergenza dovuta al crollo dell’intonaco esterno e quindi prevedere una viabilità provvisoria straordinaria, alla quale stiamo lavorando con le categorie interessate e gli uffici preposti”.

