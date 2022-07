Nations Cup di ciclismo, sulla pista di Cali l’Italia vince la classifica generale

Cali – L’Italia del ciclismo su pista chiude la Nations Cup di Cali, in Colombia, con altre due medaglie. E’ d’oro Matteo Donegà che si è aggiudicato l’Omnium, mentre è d’argento l’inedita coppia Madison composta da Letizia Paternoster e Francesca Selva.

Il bilancio dell’Italia al termine della trasferta vede così gli azzurri in testa alla classifica della Nations Cup con 44080 punti davanti agli Stati uniti con 3.360 e all’Australia 2480, con il medagliere finale, chiuso al 1° posto dalla squadra italiana, che registra 5 ori (quartetto maschile, Paternoster, Milan, Lamon -Scatezzini, Donegà), 4 argenti (Paternoster, Scartezzini, Plebani, Selva-Paternoster ). Al secondo posto la Cina e poi Trinidad di Tobago e USA.

Nell’Omnium Donegà è stato autore di una gara in rimonta. Partito malissimo, ha saputo risalire con tenacia fino al successo arrivato proprio all’ultimo sprint della corsa a punti sull’indonesiano Bernard Van Aert ed il colombiano, idolo di casa, Juan Arango Carvajal.

La Madison femminile ha visto invece il successo delle americane Colleen Gulich – Jennifer Valente, bronzo alle neozelandesi Michaela Drummond – Ella Wyllie.

Il commissario tecnico Marco Villa ha analizzato con attenzione le prove degli azzurri: “Direi che abbiamo dato una buonissima dimostrazione di forza come squadra. Sicuramente a Cali non c’erano tutti i concorrenti del lotto, ma il livello delle prestazioni era molto elevato come confermato dai tempi”.

Sulle prove della notte: “Abbiamo fatto vari esperimenti. La coppia Paternoster – Selva, ad esempio, che ha dato buone risposte. Selva in particolare ha mostrato grande impegno durante tutto l’anno e hanno meritato l’argento. Donegà è un ragazzo non sempre continuo, ma che dedica molte energie alla pista. Non era semplice rimontare dopo una partenza pessima. Ha avuto sangue freddo e determinazione”.

Ora appuntamento ai Campionati Europei di Monaco di agosto e, a ottobre , quelli Mondiali in Francia. (coni.it)(foto Federciclismo)

