Nuova casa per lo studio medico di Tragliatella

Fiumicino – “Insieme al delegato del sindaco per il Nord del territorio, Stefano Pontoni, e con la collaborazione di don Cleo, abbiamo trovato la soluzione per il locale in cui la nuova dottoressa che prenderà servizio a Tragliatella (leggi qui) riceverà gli assistiti”. Lo fa sapere, in una nota, la consigliera Paola Magionesi.

“Si tratta di una stanza che si trova nella sagrestia della chiesa di San Francesco d’Assisi che il parroco ha gentilmente messo a disposizione del servizio di ambulatorio – spiega Magionesi -. In questo modo, in attesa che il locale di Arsial torni agibile, le persone che vivono a Tragliatella potranno comunque fare affidamento su un servizio fondamentale come quello del medico di base”.

“Arsial ha già stanziato i fondi per il rifacimento del tetto del vecchio locale – sottolinea Pontoni – che rimane la scelta migliore per accogliere la dottoressa Maria Grazia Stocco, le sue pazienti e i suoi pazienti. Ringraziamo don Cleo per la collaborazione e la disponibilità che ha dimostrato venendo incontro a una pressante esigenza della comunità di Tragliatella”. “Giovedì prossimo, insieme alla dottoressa Stocco, faremo un sopralluogo nel locale che ospiterà il suo studio in attesa che Arsial ristrutturi il proprio stabile” conclude Magionesi.

