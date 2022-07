Nuova piazza del Comune di Fiumicino, Costa: “Lavori non portati in Commissione per risparmiare cento euro”

Fiumicino – “Nel comunicato del 9 luglio, condiviso con i colleghi di opposizione della Commissione lavori pubblici, portavamo all’attenzione del pubblico e dei cittadini la questione della nuova piazza antistante il Comune e, soprattutto, facevamo presenti le nostre rimostranze sui metodi applicati. Nessuno di noi ne sapeva nulla e non è stata convocata alcuna Commissione per valutare il progetto, capirne la fattibilità, i costi e la modalità di assegnazione lavori. Questo sarebbe, nella norma, compito della Commissione, visto che vengono utilizzati soldi pubblici. E’ necessario supervisionare che il tutto avvenga nella trasparenza più totale”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Costa, che aggiunge: “Alla assenza di qualsiasi forma di comunicazione istituzionale del progetto, invece, nelle ultime ore, sui profili social della Presidente di Commissione, Paola Meloni, ho letto qualcosa che confermava le nostre dichiarazioni, lasciandomi ancora più perplesso. Anche Meloni affermava di aver appreso la notizia a mezzo stampa, e aggiungeva testualmente sul post: ‘Mi riprometto pertanto di approfondire con assessorato e uffici, in una prossima commissione, gli aspetti salienti del progetto, l’opportunità e le motivazioni che ne stanno alla base’, con l’aggiunta che la mancanza di convocazione della Commissione (alla quale purtroppo siamo ormai abituati), nascerebbe anche dalla volontà di far risparmiare all’Amministrazione i 30 euro di gettone di presenza (per una cifra complessiva di un paio di centinaia di euro con tutti i membri presenti), a fronte dell’esercizio legittimo della discussione su una questione di svariate decine di migliaia di euro”.

“Una scusa banale e irriverente dietro cui nascondersi e a cui questa Amministrazione tenta di abituarci alla prima occasione. Credo che tale situazione, potrebbe, invece, creare uno spiacevolissimo e pericoloso precedente, laddove tutte le attività per cui è previsto l’utilizzo di soldi pubblici, e in capo ai diversi Assessorati, potrebbero essere gestite con lo stesso metodo, evitando e sminuendo le Commissioni di riferimento, nate proprio per coinvolgere, democraticamente, tutte le forze politiche, rappresentanti dei cittadini”, aggiunge Costa, che annuncia: “Insieme ai colleghi di opposizione abbiamo già inoltrato una richiesta di accesso agli atti, richiedendo tutta la documentazione e sarà mia cura, come capogruppo di Fratelli d’Italia, invitare il Presidente della Commissione Trasparenza a convocarne una seduta d’urgenza a tal riguardo”.

