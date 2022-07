Premiazione delle eccellenze al Kursaal Bistrot per la 2°edizione del Lazio Star Awards

Ostia – Si è svolta sabato 9 luglio nella bellissima location del Kursaal Bistrot di Ostia Lido la 2^ edizione di Lazio Star Awards kermesse per le premiazioni delle eccellenze laziali. Un evento ideato dall’influencer Diego Spiego, organizzato e presentato dalla presentatrice Antonella Giordano.

Tra i premiati della kermesse: il giornalista sportivo Amedeo Goria ex concorrente del Gfvip 6 condotto da Alfonso Signorini, l’autore Rai e Mediaset Marco Salvati, la danzatrice Katia Santantonio in arte Gipsy Rebel, il cantante Vito Iacoviello in arte Hania ex concorrente della trasmissione tv di canale5 “All togheter now ” e X factor Romania che durante la premiazione ha presentato il suo nuovo singolo “Post it”, la regista romana Stefania Cofano, l’antropologo Riccardo Cecchin , gli assicuratori Massimo Giordano e Tatiana Fabi, il giovane imitatore Romano Lorenzo Gori, la stylist Valeria Magistro, la fotografa Luisa Di Blasio.

A premiare i 10 finalisti Lucrezia Comanducci direttamente dalla trasmissione tv di Canale5 “Uomini & Donne”. Durante la serata non sono mancati sketch comici tra i due presentatori, musica, emozioni e applausi, regalando, inoltre, a sorpresa un super cambio loook ad una signora del pubblico grazie alla stylist Valeria Magistro in collaborazione con il brand “Passaparola”.

“Ringrazio inoltre il fotografo ufficiale dell’evento Giancarlo Merlo, – ha commentato l’ideatore dell’evento – gli sponsor Mtc assicurazioni di Roma, Artemisia rete di centri clinici di Roma, Passaparola brand abbigliamento, LADYG abbigliamento di Roma. La responsabile accoglienza Pina Magrini e tutto lo staff del Kursaal Bistrot”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link