Quarta dose di vaccino anti-Covid, Speranza accelera: “Subito al via per gli over 60”

Roma – Quarta dose agli over 60, il ministro della Salute Roberto Speranza accelera dopo le indicazoni Ema-Ecd. “La battaglia del Covid è ancora in corso e dobbiamo tutti insieme tenere un livello di attenzione e di prudenza- ha detto Spanza – Proprio oggi le due istituzioni per noi internazionali di riferimento Ecdc e Ema hanno aperto alla somministrazione del secondo richiamo, la quarta dose, anche alle persone over 60”. “E proprio in queste ore – ha aggiunto – immediatamente, già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, le nostre circolari e le indicazioni, a questa determinazione dell’Ema e dell’Ecdc. Quindi apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”.

Oggi nel pomeriggio ci sarà intanto una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica (Sts) dell’Agenzia italiana del farmaco: sul tavollo appunto la quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 60. Lo apprende l’Adnkronos Salute.

“La campagna vaccinale partirà immediatamente. Già nelle prossime ore saranno pubblicate la circolare e le indicazioni a tutte le Regioni per procedere con la quarta dose. Partiremo nei prossimi giorni”, ha fatto sapere ancora Speranza.

Quanto alle “norme sulle mascherine rimangono invariate. La nostra richiesta alle persone, in un momento in cui l’incidenza virale è molto alta è di avere maggiore cautela e attenzione. Restano valide le raccomandazioni di usare la mascherina in tutte le occasioni in cui c’è il rischio di essere contagiati”, ha detto il ministro della Salute a margine del congresso nazionale Uilp oggi a Roma. (fonte Adnkronos)