Santa Marinella, siglata la collaborazione tra Comune e Avis

Santa Marinella – Presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere si è svolta un’importante manifestazione di gemellaggio con Avis di Santa Marinella, Santa Maria Capua Vetere e Falcone.

A presenziare il Sindaco Pietro Tidei insieme all’Assessore alle Attività Produttive Emanuele Minghella, al Presidente Regionale Donatella Selis, il Presidente Provinciale Eugenio Fratturato ed altre rappresentanze comunali e regionali.

“È stato firmato congiuntamente l’atto formale di gemellaggio che lega le Associazioni ad un patto di solidarietà teso alla fornitura di quel bene prezioso che è il sangue.

Abbiamo sottolineato la necessità di una maggiore attenzione sul tema sangue da parte delle Istituzioni locali e regionali affinché si possa favorire per quanto più possibile la cultura della donazione divenuta soprattutto dopo la parentesi Covid, sempre più urgente ed impellente” ha detto il Primo Cittadino.

La manifestazione si è conclusa con l’annuncio ufficiale dei Presidenti di una grande manifestazione regionale di tutte le Avis Comunali del Lazio che si terrà a Santa Marinella, a maggio 2023.

