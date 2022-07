Tennis: Roger Federer e Serena Williams fuori dalle classifiche Atp e Wta

Escono dalle classifiche mondiali Roger Federer e Serena Williams, due mostri sacri del tennis, che da oggi non figurano più negli elenchi Atp e Wta, dopo aver perso i loro ultimi punti.

Lo svizzero, assente a causa di un infortunio al ginocchio dai campi dall’edizione 2021 di Wimbledon, dove aveva raggiunto i quarti, era entrato nel ranking ATP nel 1997.

Stesso discorso per la 40enne americana, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam. Dopo un anno senza aver giocato un torneo di singolare, Serena Williams ha fallito il suo ritorno sull’erba londinese quest’anno, battuta al primo turno dalla francese Harmony Tan.

Per Federer il ritorno alla competizione dovrà ancora aspettare. Celebrato durante il Grande Slam di Londra il 3 luglio, durante una cerimonia per il 100° anniversario del Centre Court, il giocatore 40enne ha detto di non aver pensato che “ci sarebbe voluto così tanto tempo per tornare in circuito”. “Il ginocchio non è stato gentile con me”, ha aggiunto. A sua volta detentore di 20 titoli del Grande Slam, tornerà alla Laver Cup a settembre. Ha anche espresso il desiderio di giocare “ancora una volta” a Wimbledon. (Ansa).

