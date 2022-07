Centro assistenza autorizzato Saunier Duvall

Molte persone che hanno una caldaia di queste aziende sono veramente tante in Italia e non solo Sicuramente avranno informazione rispetto i servizi di un centro assistenza autorizzato Saunier Duval così come ci sono milioni di persone che in generale hanno in casa una caldaia che è un dispositivo assolutamente importante per varie ragioni che riguardano la gestione della sua vita quotidiana

E per quanto riguarda questa gestione facciamo riferimento intanto per il fatto che la caldaia ci aiuta a riscaldarsi nei mesi invernali perché Invia combustibile ai nostri termosifoni

Mentre un altro motivo per il quale dobbiamo prenderci cura della nostra caldaia tutto l’anno e perché ci fa avere acqua calda e una doccia calda ce la vogliamo fare anche nei mesi estivi dove si muore di caldo come in questo periodo e soprattutto vogliamo lavare le stoviglie o farci bidet.

E quindi la caldaia è fondamentale altrimenti saremmo costretti a dover comprare delle stufe per riscaldarci e uno scaldino per l’acqua calda con tutte le conseguenze a livello di risparmio energetico

Un’altra considerazione che dobbiamo fare Rispetto a una caldaia è che non serve comprare un modello di una marca sconosciuta per poi doverla sostituire dopo poco e senza avere nessuna garanzia-

Mentre se ci affidiamo delle aziende di buona reputazione e di successo come la Hermann non avremo problemi, perché di sicuro ci venderà un modello performante, solido stabile che ci dura molti anni e che ci permette di ammortizzare gli investimenti soprattutto che ci metterà a disposizione in Italia a prescindere dove viviamo tanti centri assistenza autorizzati che ci supportano in tutto il ciclo di vita della vostra caldaia

Dobbiamo prendere in considerazione la possibilità di allungare il tempo della garanzia della nostra caldaia

Spesso molte persone iniziano ad apprezzare la loro caldaia e il loro servizio clienti Come dicevamo nel caso della Hermann,quando vanno a parlare con degli amici o dei familiari che hanno delle caldaie di marche sconosciute e raccontano loro tutti i problemi che hanno avuto con le loro caldaie da tutti i punti di vista, compreso anche quello del servizio di assistenza che spesso è poco presente e non aiuta più di tanto il cliente

A differenza punto dei centri autorizzati saunier duval che danno una mano a loro cliente partire dal installazione a domicilio.

Ma poi continuando anche con il servizio di manutenzione ordinaria che serve per avere il bollino blu e non prendersi delle multe, ma soprattutto serve per controllare le emissioni inquinanti e controllare che tutte le componenti funzionino a dovere non ci siano problemi In futuro e Sì blocca la caldaia magari giusto in inverno

Per quanto riguarda i prezzi dell’assistenza dipende se la caldaia è in garanzia o meno e dipende se parliamo di interventi dì manutenzione ordinaria o di interventi di riparazione straordinaria e dipende anche dalla possibilità di allungare la garanzia oltre 2 anni in cambio di una piccola quota di denaro, cosa che alcune aziende concedono ai loro clienti