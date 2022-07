Quando parliamo di condizionatore scarico parliamo di condizionatore in generale con lo faremo noi nel nostro articolo praticamente ci accorgiamo che uno dei temi chiavi per l’estate e non lo diciamo noi, ma lo stiamo vedendo noi in questo mese che è trascorse Giugno anche gli inizi di luglio che è stato terribile dal punto di vista delle ondate di caldo per l’afa, per l’umidità e per le temperature minime la notte e per i tanti incendi che tutto ciò provoca andando ad un livello individuale Siccome ormai nella maggioranza di città del nostro paese quasi 90 95% è diventato impossibile sopravvivere all’interno di casa o di un negozio o di un ufficio senza un condizionatore, è impossibile pensare di potersela cavare con un ventilatore perché in tante situazioni non serve veramente a nulla e non possiamo nemmeno dire che è meglio di nulla perché non è vero

E quindi se ancora in casa non abbiamo condizionatore faremo bene ad andare a comprarlo e se ne abbiamo uno faremo bene a curarlo per quanto riguarda la manutenzione e l’attenzione nei suoi confronti Se vogliamo che ci duri molti anni e se vogliamo ammortizzare un investimento e soprattutto se vogliamo risparmiare per le bollette soprattutto per il periodo che stiamo vivendo che da questo punto di vista è drammatico

Paradossalmente proprio per questo motivo non possiamo certo pensare di comprare un condizionatore scarso con un livello di classe energetica bassa e soprattutto non possiamo pensare di non fargli una manutenzione ordinaria, che significa una pulizia dei filtri e significa un check-up delle componenti per capire se è tutto a posto e se per esempio non raffredda bene

Ed è per questo che quando il condizionatore ha qualche problema o una delle prime cose che controlleranno gli esperti nel settore e se appunto è scarico per quanto riguarda il gas refrigerante Se così fosse dovranno fare una ricarica perché magari è finito e non ce ne siamo accorti in certe situazioni è fondamentale controllare il gas nel condizionatore

Naturalmente le persone che hanno in casa condizionatore da molti anni sanno benissimo che un certo punto lo stesso potrebbe essere bisogno di essere ricaricato con questo gas ma non è una cosa che bisogna far sempre come se fosse una manutenzione classica

E intanto per quanto riguarda questo gas che è presente nel condizionatore è importante perché consente il cosiddetto scambio termico con l’ambiente e quindi aiuta il condizionatore a fare il suo lavoro durante l’estate per fargli inviare aria fresca e rinfrescare le nostre stanze

Ma soprattutto non è che un condizionatore va ricaricato periodicamente per forza.

Anzi ci sono condizionatori che per molti anni non ne hanno bisogno assolutamente e quindi questa consapevolezza arriva semplicemente ove ci dovesse essere qualche perdita o dovesse esserci qualche problema e quindi diciamo che ai tecnici gli sorge questo dubbio

L’Importante è quindi avere dei tecnici di riferimento sui quali sappiamo che possiamo sempre contare per quanto riguarda il nostro condizionatore