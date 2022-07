Degrado e incuria al Borgo di Palidoro, Sbraccia (Crescere Insieme): “Dov’è la manutenzione ordinaria?”

Fiumicino – “Mentre da una parte si continuano a tagliare i nastri, dall’altra una parte del territorio viene completamente dimenticata: al Borgo di Palidoro la manutenzione ordinaria sembra essere diventata un miraggio. Erbacce incolte che invadono la carreggiata, sterpaglie secche molto pericolose con il caldo senza precedenti: questa lo scempio che ci troviamo davanti da 30 anni…”. Così, in una nota stampa, Paolo Sbraccia, referente territoriale di Crescere Insieme.

“E’ inaccettabile – spiega Sbraccia – vedere viabilità, sicurezza e decoro abbandonati a se stessi. Per non parlare del mancato rispetto dei monumenti di Salvo D’Acquisto, che vengono tirati a lucido solo nei momenti più opportuni: quando arriva l’Amministrazione in pompa magna. Queste sono tutte cose che non possiamo più accettare, queste sono le cose che non vogliamo più vedere… La nostra città, per essere tale, deve essere considerata in tutte le sue 14 località, trattate allo stesso modo e non divise. Il Nord del territorio, e Palidoro in particolare, meritano più rispetto: quel rispetto che non hanno mai avuto e che questa Amministrazione sembra aver dimenticato.

“Non serve a nulla farsi vedere solo con operazioni di facciata, – conclude – per intervenire sui beni regionali presenti sul territorio. Quello che serve veramente è ricordarsi anche di Palidoro e di tutte le altre località, rendendo sistematica l’ordinaria manutenzione”.

