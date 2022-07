Quando parliamo di filler effetto naturale diciamo subito che parliamo di interventi di medicina estetica che si distinguono dagli interventi di chirurgia estetica e per questo non dobbiamo fare confusione perchè il loro obiettivo è migliorare una persona che ritiene di avere un inestetismo e per esempio delle labbra in questo caso troppo sottili ,ma arrivano a questo obiettivo senza interventi chirurgici ma in altro modo

E soprattutto questa medicina estetica si distingue anche dalla chirurgia plastica che invece fa sempre degli interventi di chirurgia come quella estetica ,ma lo fa non per eliminare degli inestetismi ma lo fa per quelle persone che magari sono nati con delle malformazioni in viso o hanno subito un incidente che gli ha lasciato delle tracce però più visibili e quindi cicatrici o che hanno subito degli interventi chirurgici per esempio per l’asportazione della mammella per via di un tumore hanno bisogno di operazione ricostruttive

Tornando al filler molte donne che desiderano rimodellare le labbra scelgono il filler naturale che altro non è che un filler con acido ialuronico che rappresenta per gli esperti nei settori un qualcosa di naturale che serve per aumentare il volume nelle labbra in caso anche ove ci fossero delle asimmetrie e anche ove che ci fossero delle rughe attorno alla bocca per definire meglio il contorno

Chiaramente quando parliamo di filler ne parliamo al singolare ma ce ne stanno vari tipi di acidi ialuronici che sono specifici e dipenderà con quale professionista avremo a che fare e quindi che livello di qualità di prodotti, e questo vale per tutti i settori

E quindi diciamo che per ottenere degli ottimi risultati il mixer è trovare un professionista o una professionista che ha tanti anni di esperienza che ha un gran talento e il suo lavoro è costruito dei prodotti specifici di alta qualità fermo restando che chiaramente in quest’ultimo caso potremmo dover pagare di più un intervento perché si sa che la qualità si paga

Sempre più persone si interessano agli interventi di filler per le labbra

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sempre più persone in primis donne naturalmente si informa su questi trattamenti perché magari si vedono delle labbra troppo sottili o delle labbra eccessive e quindi il naturale in quest’ultimo caso può derivare dal fatto che gli esperti hanno utilizzato un materiale di riempimento di scarsa qualità, oppure hanno iniettato e quantità troppo elevate o l’hanno fatto in modo corretto

Ed ecco perché una donna che si affaccia il settore dovrà stare attente a quale professionista scegliere e comunque l’acido ialuronico non è definitivo perché è un materiale totalmente riassorbile ed una seduta può durare tra i 20 e i 30 minuti con l’effetto del trattamento anche fino a 6 mesi,ed è adatto anche per uomini per per motivi diversi in genere viene utilizzata una crema anestetica per non sentire dolore sarà comunque deciso una prima visita gratuita per avere tutte le informazioni del caso anche per quanto riguarda le tariffe