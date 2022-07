Incendio a Centocelle, l’aggiornamento dell’Arpa: “Situazione in netto miglioramento”

Roma – In relazione all’incendio che si è verificato il 9 luglio nel quartiere Centocelle di Roma, l’Arpa Lazio ha tempestivamente avviato le attività di monitoraggio della qualità dell’aria, analizzando i dati delle stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. La stazione della rete fissa di monitoraggio più vicina all’impianto è quella denominata “Cinecittà” che si trova a circa 600 metri a sud dall’area interessata dall’incendio.

“Le concentrazioni di PM10 del 9 e del 10 luglio – sottolinea Arpa Lazio – sono state rispettivamente pari a 26 µg/m3 e 29 µg/m3, valori che, pur essendo inferiori al limite giornaliero del PM10 (50 µg/m3), sono stati i più alti registrati nel Comune di Roma. Il dato di PM10 dell’11 luglio (17 µg/m3) è in linea con quelli misurati in città.

Inoltre, la centralina di Preneste, che si trova a circa 3km a nord-ovest dell’incendio, il 9 e 10 luglio ha misurato valori di PM10 rispettivamente di 7 µg/m3 e 12 µg/m3, in linea con quelli misurati nell’area urbana, e non è stata, quindi, interessata in modo significativo dalle polveri generate dall’evento.

“I dati rilevati sono stati comunicati alla Asl di riferimento – spiega Marco Lupo direttore generale Arpa Lazio.. Come previsto la situazione è in netto miglioramento: i valori, dopo l’incendio che ha colpito la zona di Centocelle, stanno tornando alla normalità”.

