Ladispoli, il Comune incontra i commercianti per programmare le nuove iniziative estive

Ladispoli – L’Amministrazione informa i cittadini che mercoledì 13 luglio, alle 11 nella sala consiliare di piazza Falcone, si svolgerà un incontro con i titolari delle attività commerciali di Ladispoli per concordare insieme le iniziative da adottare durante la stagione balneare.

All’incontro parteciperanno l’assessore al turismo, Marco Porro, e l’assessore alle attività produttive, Stefano Foschi, che riceveranno le opinioni degli esercenti di Ladispoli e proporranno alcuni progetti per i mesi di luglio, agosto e settembre.

