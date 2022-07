Meteo martedì: sole, caldo e improvvisi temporali. Ecco dove

Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La presenza dell’anticiclone sui settori centro-occidentali del Continente manterrà condizioni di prevalente stabilità atmosferica anche sull’Italia nei primi giorni della settimana. Le temperature torneranno ad aumentare leggermente, ma si manterranno su valori ancora sopportabili, senza particolari eccessi di calore. Saranno da preventivare però alcuni temporali che si formeranno in prossimità dei rilievi, soprattutto nelle ore diurne, innescati da un residuo flusso di correnti settentrionali. Al suo interno scorrerà anche un impulso moderatamente instabile che nella notte tra lunedì e martedì lambirà l’Adriatico centro-settentrionale portando qualche altro temporale.

METEO MARTEDI’ 12 LUGLIO: Nella notte passaggio di alcuni temporali tra Romagna, Marche e Abruzzo, poi inizio giornata in prevalenza soleggiato salvo qualche addensamento ancora sulle centrali adriatiche con locali piovaschi; alcuni annuvolamenti sparsi anche sulla Val Padana. Nel pomeriggio isolati rovesci possibili anche sulle Prealpi venete e sul Friuli VG. Temporali diurni in formazione lungo gran parte della dorsale appenninica, più frequenti sul settore tosco-emiliano e su quello abruzzese dove potranno divenire localmente forti e accompagnati da grandine, seppur di breve durata e in generale attenuazione la sera sui settori appenninici settentrionali. Proseguiranno invece i rovesci su quelli centro-meridionali. Locali sconfinamenti saranno possibili la sera/notte fino a tratti delle coste di Basilicata e alta Calabria tirrenica. Temperature stabili o in lieve aumento, massime fino a 35/37°C sulle zone interne delle isole maggiori. Da mercoledì e nei giorni successivi si intensificherà l’anticiclone africano.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: avvio di giornata con sole prevalente su Umbria e Lazio, qualche nube in più tra Toscana ed Est Umbria. Segue un pomeriggio variabile su entroterra ed Appennino, con spunti instabili (acquazzoni e veloci temporali) più probabili lungo la Dorsale e aree prospicienti, a carattere più localizzato tra senese, Tuscia orientale e ternano. Prevalenza di sole o nubi medio-alte sui restanti settori. Temperature massime stabili o in ulteriore lieve rialzo, valori entro 33-35°C nell’entroterra, con punte locali di 36°C sul Ternano e Valle del Tevere. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati lungo le coste. Mare poco mosso.

Commento del previsore Lazio

Inizio settimana in prevalenza soleggiato, salvo locale instabilità diurna confinata ai settori appenninici, pre-appenninici e in talune aree interne Tosco-Umbre (specie senese e aretino), associata a brevi rovesci spunti temporaleschi; possibili sconfinamenti anche su Valdarno, Pistoiese, Lucchesia, e interne del basso Lazio. Nuova espansione dell’Anticiclone africano da mercoledì, con tempo stabile e soleggiato e clima via via più caldo; temperature massime in forte aumento, specie nell’entroterra, con punte di 35-37°C entro domenica. Un’ ulteriore aumento dei valori massimi (ma in particolare dei valori minimi e dell’afa serale) è previsto nei giorni successivi (18-25 luglio).

(Fonte: 3B Meteo)

