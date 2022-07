Parlare di minibus significa parlare in particolare di un servizio che è molto richiesto e c’è quello di un noleggio di minibus con conducente e possono essere tanti motivi che spingono un gruppo di persone a volere non noleggiare, ma soprattutto dobbiamo parlare del servizio di noleggio con conducente che ormai è un servizio che nel panorama italiano e trasporto e non solo sta dicendo la sua e si sta imponendo da tanti anni

Certamente una persona anche se non lo ha mai utilizzato direttamente quando sente parlare di noleggio con conducente a prescindere se di minibus o di macchina comunque avrei in mente che gli autisti con una divisa molto elegante, che avremmo visto negli aeroporti con cartello in mano con scritto nome e cognome delle persone che devono aspettare e accogliere e quindi quelle persone che arrivano negli aeroporti magari Linate Fiumicino o attenta o qualsiasi altro, e poi vogliono andare in città senza dover aspettare una navetta e quindi senza infilarsi in mezzo al traffico e soprattutto senza infilarsi nel caos che c’è in questi mezzi pubblici soprattutto nel periodo di coronavirus dove questi mezzi sono pericolosi per il contagio

Ma soprattutto non vogliono storie per quanto riguarda il dover aspettare un taxi e fare la fila e soprattutto non voglio rischiare poi di pagare molto di più di quello che avevano preventivato perché c’è traffico

Mentre con un noleggio con conducente sia minibus macchina comunque potremmo farci fare un preventivo e cioè in anticipo stabilire un itinerario con tutte le tappe e comunicarlo e chiedere che l’autista venga in un determinato orario e pagare già direttamente on-line senza avere poi sorprese alla fine

Un servizio di minibus può esserci utile in tante situazioni

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un servizio di noleggio di minibus comunque ci può essere utile in tante circostanze, parliamo chiaramente di un gruppo e di un capogruppo che si informa perché magari devo organizzare un centro ricreativo estivo per le parrocchie o per degli amici o per gli anziani ha bisogno di un conducente con bus

Naturalmente poi dipenderà dalle esigenze del gruppo in questione ad esempio se all’interno ci sono persone diversamente abili con la carrozzina avremmo bisogno di un minibus che abbia il sollevatore per il trasporto per fare un esempio

Il vantaggio di poter godere di un noleggio del genere è che un gruppo di persone intanto potrà dividere il costo del noleggio e poi poter organizzare un itinerario e quindi questo diventa molto conveniente per moltissime persone

Anche perché dobbiamo essere sinceri nel dire che se vogliamo andare in una vacanza per rilassarci se dobbiamo metterci anche a guidare la macchina e magari sui trovarsi in delle città turistiche dove c’è un caos incredibile dove è impossibile trovare un parcheggio ma staremo più facendo una vacanza ma stiamo facendo un lavoro e soprattutto magari staremo spendendo molto di più che con una soluzione del genere, grazie alla quale come dicevamo possiamo dividere tutto il costo per il gruppo dei partecipanti