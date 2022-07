Nettuno, al via l’assunzione di agenti di Polizia Locale per la stagione estiva

Nettuno – E’ stato approvato il Bilancio di previsione dal Commissario Straordinario Bruno Strati e dal Sub Commissario Gerardo Infantino. Con il via libera al documento economico saranno attivate tempestivamente le procedure per l’assunzione di otto agenti di polizia locale per la stagione estiva e per l’affidamento del servizio salvamento sulle spiagge libere. Nell’immediato verrà, inoltre, implementato il servizio di pulizia degli arenili liberi del litorale che già oggi è stato interessato da un intervento straordinario per il ripristino del decoro.

“Il potenziamento del Corpo di Polizia Locale con otto unità stagionali – dichiara il Commissario Strati – permetterà di organizzare il servizio in modo da garantire il controllo e la sicurezza nei punti della città maggiormente interessati dall’aumento delle presenze estive, come il Borgo Medievale nelle ore serali. Nei prossimi giorni avvieremo anche le procedure finalizzate all’affidamento del servizio di salvamento sulle spiagge libere del territorio, mentre da subito verrà attivato il servizio di pulizia degli arenili liberi del Comune di Nettuno. In questo modo puntiamo a garantire il decoro del litorale e la sicurezza di cittadini e turisti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link