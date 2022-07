Guerra in Ucraina, mons. Gallagher: “Il Papa andrà a Kiev, ma quando e come non si sa”

Città del Vaticano – “Il Papa ha la volontà di fare il viaggio a Kiev. Andrà, quando e come non si sa”. Lo ha ribadito il ‘ministro degli Esteri’ Vaticano, mons. Paul Richard Gallagher, ai margini della presentazione del Meeting di Rimini. Gallagher ha ribadito che si tratterà di vedere come si sentirà Papa Francesco dopo il viaggio a fine mese in Canada: “Bisogna vedere dopo il Canada, vediamo”. Il Papa potrebbe andare solo a Kiev e non, come vorrebbe, anche a Mosca per aiutare la fine della guerra in Ucraina? “Non saprei dire. A Kiev sicuramente andrà” ha osservato Gallagher. (fonte Adnkronos)

