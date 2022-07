Abu Mazen chiama il Papa: le minacce allo status quo di Gerusalemme al centro della telefonata

Città del Vaticano – Alla vigilia della visita del presidente Biden in Israele e Palestina, “il presidente palestinese Mahmud Abbas ha preso l’iniziativa di contattare telefonicamente Papa Francesco per augurare al Pontefice buona salute e informarlo sui recenti fatti dolorosi e intimidatori, compresa l’uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, connessi all’occupazione dei territori palestinesi da parte degli apparati israeliani”. Ne dà notizia l’agenzia palestinese Wafa, rilanciata da Fides.

Durante la conversazione telefonica, avvenuta ieri, il leader palestinese ha parlato con il Pontefice anche delle “perduranti tensioni che hanno come epicentro la Città Santa, e includono continue minacce allo status quo nell’Haram al-Sharif (noto anche come il Monte del Tempio), le restrizioni all’accesso ai Luoghi Santi cristiani e musulmani e le strategie perseguite da gruppi legati al movimento dei coloni per acquisire immobili nella Gerusalemme Est occupata, anche attraverso l’espulsione forzata dei palestinesi dalle proprie case e proprietà”.

Papa Francesco – riporta l’agenzia d’informazione palestinese – ha ringraziato il Presidente e ha richiamato l’urgenza di riportare la pacifica convivenza a Gerusalemme e in tutta la Terra di Gesù. (fonte Ansa)

