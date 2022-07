Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Dopo l’effimera pausa ‘azzorriana’ di questi giorni e il passaggio di un modesto impulso instabile, torna l’anticiclone africano sull’Italia. Un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e Penisola Iberica si espanderà infatti gradualmente verso di noi nei prossimi giorni, inglobando interamente lo Stivale entro venerdì. Inevitabilmente il caldo tornerà a farsi intenso a partire dai settori di Nordovest e progressivamente anche sul resto d’Italia, ma con i picchi maggiori al Nord e lungo il versante tirrenico (almeno in una prima fase). In particolare in Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio e sul Foggiano si potranno nuovamente registrare picchi over 36-38°C. Sul fronte precipitazioni ci sarà davvero poco da dire: sole dominante e al più qualche rovescio o temporale di calore (anche intenso) su Alpi, Prealpi, in occasionale sconfinamento alle zone pedemontane nelle ore serali/notturne. Inutile sottolineare come questa situazione aggraverà ulteriormente il deficit idrico di cui soffrono le nostre assetate terre, con solo rare eccezioni.

METEO MERCOLEDI’ 13 LUGLIO: Nella giornata di domani anticiclone prontamente in rinforzo con tempo in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche residua nota instabile al Sud con possibilità di locali rovesci o temporali specie sulla Calabria, ma occasionalmente ancora possibile su restante Appennino meridionale, Murge, Cilento e sulla Sicilia orientale. Da segnalare inoltre della variabilità residua su medio versante Adriatico, basso Lazio e Nordovest, con isolate brevi precipitazioni non escluse a ridosso dei rilievi. In particolare al Nord: Giornata stabile e soleggiata su tutte le regioni, con clima asciutto, qualche nube e piovasco sulle Alpi occidentali. Temperature stabili, massime tra 30 e 33. Al Centro: Cielo poco nuvoloso su coste e pianure, qualche cumulo pomeridiano lungo l’Appennino ma senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35. Al Sud: Condizioni in prevalenza soleggiate e stabili, salvo possibili rovesci pomeridiani sui rilievi catanesi e verso la Sila. Temperature in leggero aumento, massime comprese tra 27 e 32.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: alta pressione in rinforzo su Toscana, Umbria e Lazio, a favore di una giornata stabile e prevalentemente soleggiata, salvo temporanei annuvolamenti diurni lungo l’Appennino e locale instabilità pomeridiana sui settori del basso Lazio. Temperature massime in rialzo, con punte di 34-35°C nell’entroterra. Venti a regime di brezza lungo le coste e basso Lazio, da Nordest moderati sui settori interni.

Commento del previsore Lazio

Nella giornata di martedì ritroveremo locale instabilità diurna confinata ai settori appenninici, pre-appenninici e in talune aree interne Tosco-Umbre (più probabili sui settori Umbri tra basso perugino e ternano), associata a brevi rovesci spunti temporaleschi; precipitazioni in possibile sconfinamento anche su Valdarno, Pistoiese, Lucchesia, e interne del basso Lazio. Da mercoledì nuova decisa espansione dell’Anticiclone africano, con tempo stabile e soleggiato salvo residua instabilità diurna sul basso Lazio e clima via via più caldo; temperature massime in forte aumento, specie nell’entroterra, con punte di 36-38°C entro domenica. Un’ ulteriore aumento dei valori massimi (ma in particolare dei valori minimi e dell’afa serale) è previsto nei giorni successivi (18-25 luglio)

