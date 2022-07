Mondiali di scherma: gli azzurri in pedana e gli orari delle gare

Roma – Giornata di partenze alla volta dell’Egitto per i primi atleti azzurri che saranno impegnati ai Campionati del Mondo Assoluti di scherma a Il Cairo 2022, salendo in pedana già nelle fasi preliminari dopo gli ultimi ritiri svolti agli ordini dei commissari tecnici Nicola Zanotti per la sciabola, Dario Chiadò per la spada e Stefano Cerioni per il fioretto.

Dall’aeroporto di Roma-Fiumicino sono volati all’ombra delle Piramidi gli sciabolatori Pietro Torre e Michele Gallo, che venerdì cercheranno il pass per il tabellone principale a cui sono già certi di partecipare per diritto di ranking Gigi Samele e Luca Curatoli.

Con loro hanno raggiunto oggi la Capitale egiziana anche gli spadisti Davide Di Veroli e Gabriele Cimini, che saranno invece in pedana sabato con l’obiettivo di raggiungere tra i migliori 64 che disputeranno poi la fase finale i compagni Andrea Santarelli e Federico Vismara.

Domenica sarà poi la giornata dei preliminari di sciabola femminile in cui saranno due le azzurre impegnate, Eloisa Passaro e Michela Battiston. Oltre a Rossella Gregorio, infatti, proprio nelle ultime ore anche Martina Criscio ha avuto accesso direttamente al tabellone principale a seguito della rinuncia per infortunio della giapponese Risa Takashima, che ha fatto avanzare tra le migliori 16 del ranking mondiale la sciabolatrice foggiana.

Sei in tutto, dunque, gli atleti italiani che saranno protagonisti nei primi tre giorni delle fasi preliminari del Mondiale del Cairo. Sono già qualificati per diritto di ranking, infatti, gli azzurri del fioretto maschile Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Giorgio Avola (che nella prova a squadre sarà poi sostituito da Guillaume Bianchi), così come le fiorettiste Alice Volpi, Arianna Errigo, Francesca Palumbo e Martina Favaretto, e le spadiste Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Federica Isola e Mara Navarria.

Da lunedì 18 luglio, come detto, scatterà il trittico di giornate dedicate ai tabelloni principali che assegneranno le medaglie individuali: il via con spada femminile e sciabola maschile; martedì 19 spazio a fioretto femminile e spada maschile; il 20 luglio sarà la volta di fioretto maschile e sciabola femminile.

Stessa sequenza per gli ultimi tre giorni in cui saranno in palio le medaglie delle prove a squadre: il 21 in pedana spadiste e sciabolatori; il 22 toccherà a fiorettiste e spadisti; chiusura il 23 luglio con i team events per sciabolatrici e fiorettisti.

Il Mondiale del Cairo 2022 godrà anche di un’ampia copertura mediatica. RAI Sport trasmetterà tutti i giorni in diretta le fasi finali del Mondiale con la telecronaca di Federico Calcagno e Stefano Pantano.

E sempre dal 18 luglio live tutti gli assalti clou della kermesse iridata su Eurosport2 e Discovery+ con il racconto di Gianmario Bonzi e Margherita Granbassi.

Sui canali ufficiali (Youtube e social) della Federazione Italiana Scherma fin dalle fasi preliminari di venerdì sarà costante l’aggiornamento dall’Egitto con risultati, interviste, storie, curiosità e il foto-racconto di Augusto Bizzi.

Campionati Del Mondo Assoluti 2022 – Il Cairo (Egitto), 15-23 Luglio

I Convocati

Fioretto maschile

Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Giorgio Avola (solo individuale)

Riserva – solo gara a squadre: Guillaume Bianchi

Fioretto femminile

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi

Riserva in Italia: Erica Cipressa

Sciabola maschile

Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele, Pietro Torre

Riserva in Italia: Giovanni Repetti

Sciabola femminile

Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio, Eloisa Passaro

Riserva in Italia: Chiara Mormile

Spada maschile

Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara

Riserva in Italia: Valerio Cuomo

Spada femminile

Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio

Riserva in Italia: Giulia Rizzi

La Delegazione

Presidente FIS: Paolo Azzi

Capo delegazione: Maurizio Randazzo

Segretario generale FIS: Marco Cannella

Staff tecnico fioretto: CT Stefano Cerioni; maestri Fabio Maria Galli, Filippo Romagnoli, Giovanna Trillini

Staff tecnico sciabola: CT Nicola Zanotti; maestri Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Alessandro Di Agostino

Staff tecnico spada: CT Dario Chiadò; maestri Enrico Di Ciolo, Roberto Cirillo, Andrea Candiani

Medico: Valeria D’Errico

Fisioterapisti: Maurizio Iaschi, Alessandro Pesce, Stefano Vandini

Tecnici delle armi: Gianluca Farinelli, Riccardo Masini

Area tecnica FIS: Adriano Bernardini

Il Programma Delle Gare

15 luglio

ore 09:00 – Spada femminile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurre)

ore 13:00 – Sciabola maschile individuale (gironi e fasi preliminari – con Gallo e Torre)

—

16 luglio

ore 09:00 – Fioretto femminile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurre)

ore 13:00 – Spada maschile individuale (gironi e fasi preliminari – con Cimini e Di Veroli)

—

17 luglio

ore 09:00 – Sciabola femminile individuale (gironi e fasi preliminari – con Passaro e Battiston)

ore 12:00 – Fioretto maschile individuale (gironi e fasi preliminari – senza azzurri)

—

18 luglio

ore 08:30 – Spada femminile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 18.50

ore 10:00 – Sciabola maschile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 18.20

Finale 1°/2° posto ore 19.15

—

19 luglio

ore 08:30 – Fioretto femminile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 19.10

ore 10:00 – Spada maschile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 18.20

Finale 1°/2° posto ore 19.35

—

20 luglio

ore 10:00 – Sciabola femminile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 17.30

Finale 1°/2° posto ore 18.50

ore 11:00 – Fioretto maschile individuale (tabellone principale, fasi finali)

Inizio semifinali ore 18.00

Finale 1°/2° posto ore 19.05

ore 08:30 – Spada femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 – Sciabola maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

—

21 luglio

ore 10:00 – Spada femminile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.30

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:20 – Sciabola maschile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 16.30

Finale 1°/2° posto ore 18.30

ore 08:30 – Fioretto femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 – Spada maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

—

22 luglio

ore 10:00 – Fioretto femminile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.00

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:20 – Spada maschile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 16.15

Finale 1°/2° posto ore 18.45

ore 08:30 – Sciabola femminile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

ore 08:30 – Fioretto maschile a squadre (fasi preliminari fino al tabellone da 8)

—

23 luglio

ore 10:30 – Sciabola femminile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 14.30

Finale 1°/2° posto ore 17.30

ore 11:00 – Fioretto maschile a squadre (fasi finali)

Finale 3°/4° posto ore 15.00

Finale 1°/2° posto ore 18.00

(foto@AugustoBizzi)

