Ostia, le principali realtà associative chiedono al Municipio un Tavolo di Concertazione per il rilancio del territorio

Ostia – Un Tavolo di Concentrazione Territoriale per programmare insieme un rilancio del territorio: questo quello che, in una nota a firma congiunta, chiedono i rappresentanti delle principali realtà delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi presenti nel territorio di Ostia e del X Municipio al Presidente del X Municipio Mario Falconi, al Direttore del X Municipio Carla Scarfagna e all’assessore alle Attività Produttive e Turismo Antonio Caliendo.

“Sulla scorta della recente convocazione in materia di decentramento amministrativo e delle molteplici tematiche da dover affrontare sul territorio sul tema del commercio, del turismo e dei servizi, con la presente si chiede l’istituzione di un Tavolo di Concentrazione tra il Municipio X e le rappresentanze sindacali presenti sul territorio del Municipio stesso, maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera c) del Testo Unico del Commercio L.R. n. 22/2019 , al fine così di programmare un piano di sviluppo e di rilancio dell’intero territorio“. Questo quanto si legge nella lettera a firma di Valeria Strappini presidente di Ascom Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni presidente di FIPE Roma Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Ginetto Pugliè presidente di Confesercenti Ostia, Rosella Pizzuti presidente di SIB F.to, Ruggero Barbadoro presidente di Fiba – Confesercenti Roma, Massimo Muzzarelli presidente di Federbalneari, Marcello Tamiano presidente di CNA Area Litorale, Tommaso Tanzilli presidente di Federalberghi Roma, Valter Papetti presidente di FIVA Confcommercio Roma e Francesco Daguanno presidente di ANVA Confesercenti Area Roma.

Caliendo: “Questo spirito di condivisione deve essere la guida per il rilancio del territorio”

“Dopo la delibera che avevo proposto di attuazione del tavolo del turismo territoriale, sono contento che tutte le sigle sindacali delle attività produttive del X municipio si siano unite richiedendo un confronto con questa Amministrazione”. E’ quanto ha dichiarato Antonio Caliendo, assessore alle Attività produttive, in merito alla nota congiunta dei rappresentanti delle realtà del territorio del X Municipio.

“Questo spirito di condivisione – prosegue Caliendo – deve essere la guida per pianificare strategicamente il rilancio e la rinascita di Ostia e del suo entroterra”.

