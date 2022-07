Papa Francesco nomina tre donne nel Dicastero vaticano che sceglie i Vescovi

Città del Vaticano – Detto, fatto. Dopo averlo annunciato (leggi qui), Papa Francesco non perde tempo e nomine non due, ma ben tre donne nel Dicastro vaticano che sceglie i vescovi. Sono, fa sapere la Sala Stampa vaticana, “le Rev.me Suore Raffaella Petrini, F.S.E., Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e Yvonne Reungoat, F.M.A., già Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice; l’Ill.ma Dottoressa Maria Lia Zervino, Presidente dell’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche”. E la prima volta che accade.

Il Pontefice ha nominato poi membri del medesimo Dicastero anche “gli Em.mi Signori Cardinali: Anders Arborelius, O.C.D., Vescovo di Stockholm (Svezia); Jose F. Advincula, Arcivescovo di Manila (Filippine); Josè Tolentino de Mendonca, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa; Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi; gli Ecc.mi Monsignori, la cui nomina cardinalizia è stata recentemente annunciata: Arthur Roche, Prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; Lazzaro You Heung-sik, Prefetto del Dicastero per il Clero; Jean-Marc Aveline, Arcivescovo di Marseille (Francia); Oscar Cantoni, Vescovo di Como (Italia); gli Ecc.mi Monsignori Draen Kutlea, Arcivescovo di Split-Makarska (Croazia), e Paul Desmond Tighe, Segretario del già Pontificio Consiglio della Cultura; il Rev.mo Padre Dom Donato Ogliari, O.S.B., Abate dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura e Amministratore Apostolico dell’Abbazia Territoriale di Montecassino (Italia)”.

La presenza delle donne in Vaticano

Sono tante le donne che in Vaticano ricoprono ruoli importanti. Come quello di Sottosegretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Francesca Di Giovanni (prima donna a ricoprire questo ruolo).

Molto spazio occupano le donne in posti dedicati alla cultura: ai vertici dei Musei Vaticani c’è una donna, Barbara Jatta, così come a ricoprire il ruolo di capo ufficio della Biblioteca apostolica vaticana è Raffaella Vincenti (docente presso la Scuola vaticana di biblioteconomia ed è stata la prima donna a rivestire il ruolo Capo della Segreteria e a far parte del Consiglio della Vaticana).

Ci sono poi Immacolata Incocciati, Segretario Generale della Pontificia Università Lateranense, Antonella Sciarrone Alibrandi, pro-rettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Nataša Govekar, direttore della Direzione teologico-pastorale del dicastero per la Comunicazione, Linda Ghisoni, Sottosegretario del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita e Consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e Commissario per lo scioglimento dei matrimoni in favorem fidei, Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero vaticano per i Laici, la Famiglia e la Vita.

E non mancano le suore, come Nathalie Becquart, sottosegretaria al Sinodo dei vescovi (già responsabile della pastorale giovanile e vocazionale presso la Conferenza episcopale francese, e dal 2019 consulente per il Sinodo dei vescovi). C’è anche Catia Summaria, promotore di giustizia della Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano (quello che noi in Italia chiamiamo pubblico ministero). A queste vanno ad aggiungersi i sei membri del Consiglio per l’Economia, nominate nell’agosto del 2020. In totale, in Vaticano, tra dicasteri, uffici e magazzini lavorano circa 1.016 donne, ovvero il 22% del personale totale, per le quali “a parità di livello il loro stipendio è uguale a quello dei colleghi uomini”, come riporta un articolo pubblicato su Donne, Chiesa, Mondo del gennaio 2020.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte