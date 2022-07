Fiumicino – “La sanità, soprattutto in questi tempi di pandemia, dovrebbe essere tra le priorità delle Istituzioni, a qualsiasi livello. Eppure, a Tragliatella, le cose non vanno per il verso giusto“. A parlare è il leader dell’opposizione di Fiumicino, Mario Baccini, che in mattinata si è recato nel borgo per dialogare e ascoltare i residenti che oramai si ritrovano senza uno studio che possa ospitare il medico di base.

“I locali che ospitavano lo studio appartengono ad Arsial che – spiega Baccini , con il pensionamento del dottor Apperti, ha chiuso i locali dichiarandoli inagibili. In attesa dei lavori, grazie alla disponibilità del parroco, la dottoressa Stocco, che subentra ad Apperti, potrà svolgere il suo lavoro in una stanzetta della sacrestia, riallestita a ‘studio medico’ per l’occasione“.

“Una soluzione tampone non ottimale per le esigenze dei residenti con i quali ho parlato. Sono arrabbiati non solo con l’Arsial, ma anche col Comune che non è riuscito a tutelarli. Come al solito, con enti terzi questa Amministrazione fatica a dialogare e, soprattutto, non interviene mai tempestivamente, aspetta sempre che il problema, anche quando è prevedibile, si verifichi. E solo dopo corre, con scarsi risultati, ai ripari, lasciando in balia degli eventi i cittadini. Tragliatella è una delle 14 località del nostro comune, eppure resta isolata, e ai problemi di assenza di acqua e di centri di aggregazione sociale, ora si aggiungono le difficoltà per il medico di base. Queste persone meritano maggior rispetto”, conclude Baccini.

